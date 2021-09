https://it.sputniknews.com/20210927/maltempo-sulla-penisola-bomba-dacqua-su-tuscania-frana-a-savona-grossi-danni-a-firenze-13070896.html

Maltempo sulla penisola: bomba d'acqua su Tuscania, frana a Savona, grossi danni a Firenze

Maltempo sulla penisola: bomba d'acqua su Tuscania, frana a Savona, grossi danni a Firenze

Decisivo calo termico previsto nella penisola nei prossimi giorni a causa di un campo di alta pressione in arrivo da ovest che soffierà aria fredda sulla... 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T11:49+0200

2021-09-27T11:49+0200

2021-09-27T11:49+0200

italia

frana

meteo

liguria

toscana

pioggia

regione lazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/9600914_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_28543fe2fead32341ad2abdcb85f9ba4.jpg

Forti piogge stanno colpendo parte del centro Italia. Dalle Marche, al Lazio all'Abruzzo. In Lazio una vera e propria bomba d'acqua, come quelle cui siamo ormai abituati, ha mandato in tilt il traffico nella zona dell'alta Tuscia a Tuscania, in provincia di Viterbo. Le scuole della zona sono allagate.Gli operai del comune sono al lavoro per rimediare alle strade inondate, ma il comune del viterbese chiede a tutti di prestare attenzione. In Toscana a Firenze vi sono ingenti danni dovuti alla forte grandine che ha colpito ieri la Città Metropolitana, con alberi abbattuti dal forte vento, tetti scoperchiati e sottopassi allagati. La zona maggiormente colpita è stata quella di Vaglia e la frazione Bivigliano. Si sono anche registrati 8 feriti, di cui 3 che hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Numerose le segnalazioni per il danneggiamento di tetti, macchine e per chiedere la rimozione degli alberi caduti e dei rami. Spazzati via i banchi del mercato a Campo di Marte. In Liguria una grossa frana ha interessato il comune di Noli. Chiusa l'Aurelia, ma già si valuta la riapertura nelle prossime ore. Calo delle temperature e nuove perturbazioni in arrivoGli esperti rendono noto che nei prossimi giorni vi sarà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo al nord, con l'arrivo dei primi temporali sull'arco alpino, dovuti all'immissione di aria fresca in arrivo da ovest. Nei giorni successivi i rovesci temporaleschi interesseranno invece il basso Veneto e il versante adriatico, evitando la Pianura Padana. Con l'immissione di tale corrente di aria fresca e con i rovesci previsti, avremo un calo di anche dieci gradi al centrosud. Allarme delle associazioni del settore agricolo: la Coldiretti fa sapere che il cambiamento climatico in atto è una catastrofe anche e non solo per l'agricoltura italiana. Il sistema di monitoraggio della Coldiretti ha registrato ben 32 trombe d'aria in un solo giorno.

liguria

toscana

regione lazio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, frana, meteo, liguria, toscana, pioggia, regione lazio