Luca Morisi chiede scusa a tutti, però: "non ho commesso alcun reato"

L'ex capo di gabinetto - guru social per la Lega di Salvini fa una importante dichiarazione sulla vicenda che lo vede indagato dalla Procura di Verona per... 27.09.2021, Sputnik Italia

L'ex guru della comunicazione sui social media di Salvini, Luca Morisi, chiede scusa in merito alla vicenda che lo vede nel mirino degli inquirenti per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Morisi prosegue con drammaticità il suo messaggio ufficiale di scuse, aggiungendo poi di vivere un momento particolarmente difficile della propria vita.Morisi dal canto suo precisa di non aver commesso alcun reato. Si ridimensiona il caso sul piano giuridico, non su quello personale e politico.Il procuratore della Repubblica che si occupa della vicenda, Angela Barbaglio, riporta rainews24, in relazione alla suddetta indagine sminuisce la posizione dell'indagato, spiegando che si tratta di un fatto banale per quanto riguarda l'autorità giudiziaria. Inoltre, non è stato ancora sentito in qualità né di teste che di accusato. Non risulta poi, aggiunge il procuratore, nessuna "altra pregressa attività di spaccio né che sia mai stato indicato da nessuno come ipotetico spacciatore", e le persone cui aveva ceduto lo stupefacente avrebbero asserito che fosse un contatto quello tra il gruppo e l'ex capo dei social media per Salvini, del tutto sporadico e occasionale. Le premesseCome riportato nel nostro articolo precedente, Morisi risulta indagato dopo che questa estate erano stati fermati dai carabinieri tre giovani in possesso di droga liquida, i quali indicano in Luca Morisi appunto la persona che aveva fornito loro la sostanza. La vicenda si inquadrerebbe a quanto pare in indagini che già vedevano il soggetto al centro dell'attenzione degli inquirenti. A seguito del fermo dei tre giovani, scatta anche la perquisizione nel cascinale dell'uomo, dove viene rinvenuta altra droga. La perquisizione risale ad un mese fa circa. Alcuni giorni fa Morisi aveva poi dato le dimissioni dalla carica di responsabile dei social media e delle comunicazioni per conto di Matteo Salvini, adducendo seri motivi familiari a base della decisione:Poi, dopo che era rimbalzata la notizia su tutti i giornali delle indagini a suo carico per presunta cessione di droga, ha preso la decisione di scusarsi con tutti, anche con sé stesso.Renzi: non sfrutteremo la vicendaScuote la scena politica italiana il caso dell'ex portavoce social e guru dei mass media per la Lega Luca Morisi. Specie in vista delle prossime elezioni amministrative. Interviene Renzi di Italia Viva sulla vicenda a dire:Interviene anche Fabiana Dadone del Movimento 5 Stelle, anche lei oggetto in passato degli attacchi da parte delle campagne social di Morisi:Ma aggiunge anche:

