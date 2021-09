https://it.sputniknews.com/20210927/lopalco-covid-sta-diventando-endemico-13077132.html

Lopalco: Covid sta diventando endemico

Da pandemico ad endemico, è questa la sorte che sta toccando al coronavirus Sars-CoV-2 colpevole della malattia Covid-19. A dirlo è il professore Pierluigi... 27.09.2021, Sputnik Italia

Lopalco crede che questo sia merito della campagna vaccinale, ed è per questo che sostiene fermamente l’ampliamento del green pass obbligatorio in nuovi contesti sociali e lavorativi: “Èl’incentivo maggiore a vaccinarsi per chi ancora è esitante”, crede lui.Per quanto riguarda il ritorno dei dipendenti pubblici in ufficio dal 15 ottobre e il conseguente maggiore affollamento dei mezzi pubblici, Lopalco afferma che “non possiamo parlare di azzardo. Il ritorno alla normalità deve essere accettato quanto prima. Ecco perché, appena avremo l’evidenza che il virus non causa più ondate pandemiche ma circola a bassa/media intensità nella popolazione, dobbiamo tornare ad una piena normalità”.

