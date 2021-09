https://it.sputniknews.com/20210927/laiea-sostiene-liran-non-ha-onorato-pienamente-laccordo-sul-monitoraggio-nucleare-13067548.html

L'AIEA sostiene: l'Iran non ha onorato pienamente l'accordo sul monitoraggio nucleare

L'organismo di vigilanza delle Nazioni Unite ha rivelato in precedenza di aver raggiunto un accordo il 12 settembre con i funzionari iraniani che avrebbe... 27.09.2021, Sputnik Italia

L'organismo di controllo delle Nazioni Unite ha invece stabilito che l'Iran non sta rispettando pienamente il suo accordo sul monitoraggio nucleare che ha concordato solo due settimane prima, segnando l'ultimo singhiozzo tra le due parti.ùL'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha rivelato in una dichiarazione domenicale all'agenzia di stampa Reuters che l'Iran non ha rispettato pienamente i termini dell'accordo raggiunto il 12 settembre, rilevando che gli ispettori erano stati bloccati da un impianto nucleare.L'organismo di controllo ha notato, tuttavia, che gli ispettori sono stati autorizzati a rivedere tutte le altre apparecchiature in luoghi specifici.Il complesso è la stessa struttura che è stata attaccata da un aereo senza pilota a fine giugno. Le foto rilasciate da un gruppo di intelligence israeliano, l'Intel Lab, hanno mostrato che il sito ha subito danni, ma la prova fotografica è stata confutata dai media iraniani.In risposta alla dichiarazione di domenica, l'inviato iraniano ha criticato il rapporto del direttore generale dell'AIEA, definendolo "impreciso", ha riferito PressTV poco dopo che il rapporto di Reuters è apparso online. L'Iran e l'AIEA sono stati in disaccordo per mesi poiché l'organismo di controllo sul nucleare ha ripetutamente invitato i funzionari iraniani a fornire filmati delle sue strutture nucleari, senza ricevere risposta.

