Joe Biden riceverà la terza dose del vaccino anti-Covid

Joe Biden riceverà la terza dose del vaccino anti-Covid

27.09.2021 - Oggi Biden riceverà la terza dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden questo pomeriggio (secondo l'orario di Washington) intende ricevere la terza dose di siero anti-Covid, emerge dal programma del capo di Stato svelato dalla Casa Bianca. Il programma non specifica con quale vaccino il leader americano intende vaccinarsi per la terza volta. Biden, in un discorso della scorsa settimana sulla lotta contro il Covid, si era impegnato a farsi rivaccinare contro il coronavirus "il prima possibile" e ha esortato gli americani a fare lo stesso. Come osservato dall'inquilino della Casa Bianca, fino a 20 milioni di cittadini statunitensi possono ricevere la terza dose del vaccino ora, dal momento che sono stati vaccinati più di sei mesi fa. Questo mese la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato l'uso della terza dose di Pfizer per le persone con più di 65 anni ed altri gruppi a rischio.

