In Islanda donne perdono la maggioranza nel Parlamento dopo riconteggio voti

In Islanda donne perdono la maggioranza nel Parlamento dopo riconteggio voti

Secondo la compagnia televisiva e radiofonica locale RÚV, le donne hanno perso la maggioranza nel Parlamento islandese dopo il riconteggio in una delle... 27.09.2021, Sputnik Italia

Ieri l'emittente ha annunciato che, secondo i risultati definitivi, la coalizione di governo ha vinto le elezioni e riceverà 37 seggi su 63 nel parlamento. La compagnia televisiva ha osservato che per la prima volta nella storia del Paese ci saranno più parlamentari donne (33) che uomini (30). L'agenzia France-Presse, citando fonti, riferisce che non si escludono ulteriori riconteggi nei prossimi giorni. Sabato si sono svolte le elezioni in Islanda. Complessivamente ci sono 63 seggi nel parlamento islandese unicamerale, di cui 54 distribuiti in base ai risultati del voto in sei circoscrizioni, mentre i nove seggi rimanenti vengono attribuiti col sistema proporzionale ai partiti. Con più di mille anni di storia, il parlamento più antico del mondo viene eletto ogni quattro anni.

