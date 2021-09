https://it.sputniknews.com/20210927/in-francia-arrestato-luomo-che-ha-tirato-un-uovo-al-presidente-macron---video-13079923.html

In Francia arrestato l'uomo che ha tirato un uovo al presidente Macron - Video

In Francia arrestato l'uomo che ha tirato un uovo al presidente Macron - Video

27.09.2021

L'uomo che ha lanciato un uovo verso il presidente francese Emmanuel Macron a Lione è stato arrestato, riferisce BFMTV. Macron è in visita a Lione. Come riportato in precedenza da Lyon Mag, un oggetto sconosciuto è stato lanciato contro il presidente francese durante la sua visita alla mostra Eurexpo. Secondo le prime informazioni, era un uovo. I servizi di sicurezza hanno arrestato un giovane che ha fatto un gesto di protesta e ha gridato: "Viva la rivoluzione". Questo non è il primo episodio del genere che è capitato a Macron. All'inizio di giugno, durante una visita al dipartimento di Drome nel sud-est della Francia, Macron si era diretto verso la gente per salutarla. Uno degli uomini tra la folla ha dato una sberla al presidente della Repubblica francese. L'uomo che ha colpito Macron è stato condannato a quattro mesi di carcere.L'incidente dello schiaffo è stato unanimamente condannato dai politici in Francia, compresi i leader dei partiti di opposizione. Lo stesso Macron ha esortato a non esagerare l'episodio ed ha osservato che avrebbe continuato a incontrare i francesi.

