https://it.sputniknews.com/20210927/il-cile-revoca-lo-stato-di-emergenza-introdotto-un-anno-e-mezzo-fa-per-il-covid-13082513.html

Il Cile revoca lo stato di emergenza introdotto un anno e mezzo fa per il Covid

Il Cile revoca lo stato di emergenza introdotto un anno e mezzo fa per il Covid

Le autorità cilene hanno deciso che a partire dal 1° ottobre sarà annullato lo stato di emergenza in vigore dal marzo 2020 sullo sfondo della pandemia di... 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T21:17+0200

2021-09-27T21:17+0200

2021-09-27T21:17+0200

cile

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/112/96/1129634_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_fd507e34c1bebf3d197e6a1dd4479148.jpg

Questo regime prevedeva la raccolta e lo stoccaggio delle scorte di cibo, l'istituzione di un coprifuoco, la quarantena, restrizioni su assembramenti e libertà di movimento e l'uso delle forze armate nelle strade per monitorare l'attuazione delle misure.Così, dal 1° ottobre, il coprifuoco sarà revocato in tutto il Paese e non ci sarà più la quarantena. Tuttavia, rimangono restrizioni su raduni al chiuso ed eventi pubblici. Al momento, nel Paese sono state vaccinate con due dosi oltre 13,4 milioni di persone, ovvero oltre l'88% della popolazione. In totale, in Cile sono stati registrati 1.652.364 casi di Covid, a fronte di 37.445 decessi, ovvero il 2,2% del totale delle infezioni.

cile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cile, coronavirus nel mondo