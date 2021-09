https://it.sputniknews.com/20210927/i-5-trucchi-per-usare-google-come-un-esperto-13080832.html

I 5 trucchi per usare Google come un esperto

I 5 trucchi per usare Google come un esperto

È impossibile immaginare la nostra vita senza motori di ricerca che ci aiutino a trovare facilmente la risposta a qualsiasi domanda.

Le virgoletteAggiungi semplicemente le virgolette per specificare al motore di ricerca che vuoi che appaiano insieme e nello stesso ordine.Sito web specificoSe non vuoi trovare qualcosa su tutta la rete, ma su una specifica pagina web, usa semplicemente il nome del sito seguito dai due punti ‘:’I risultati mostrati saranno quelli che Google ha trovato all'interno del sito da te indicato, anche se il sito non dispone di un proprio motore di ricerca interno.Esempio: it.sputniknews.com: notizie di politica.Tipo di fileEsempio: calendario scolastico filetype: pdfEscludi una parolaSe non vuoi che Google ti mostri un argomento o una parola specifici, puoi mettere un tratttino ‘-’ proprio di fronte ad esso. Si, è così semplice!Esempi : Dune -movie, Apple -MacLasso di tempoTi è mai capitato di non riuscire a trovare qualcosa che è successo in un determinato periodo di tempo?Esempi: film di Nicolas Cage 1995..1999, conflitti militari 1850..1900.

