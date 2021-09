https://it.sputniknews.com/20210927/giuseppe-conte-difende-vaccini-e-green-pass-senza-vaccinarci-mandiamo-allaria-sacrifici-di-tutti-13080572.html

Giuseppe Conte difende vaccini e green pass: senza vaccinarci, mandiamo all'aria sacrifici di tutti

Giuseppe Conte difende vaccini e green pass: senza vaccinarci, mandiamo all'aria sacrifici di tutti

L'ex premier e leader politico dei Cinque Stelle a no-vax: "vostra libertà non metta in pericolo altri". 27.09.2021, Sputnik Italia

Giuseppe Conte è intervenuto a difesa della campagna di vaccinazione anti-Covid e dell'estensione dell'uso del green pass, che a partire dal prossimo 15 ottobre sarà necessario esibire per poter lavorare ovunque, sia nel settore pubblico che privato, anche per i lavoratori domestici, come badanti e baby-sitter.Conte ha rilevato che il green pass ha l'obiettivo di evitare chiusure e misure di emergenza socio-economiche che non possono essere illimitate nel tempo.Infine, rivolgendosi al contestatore, Conte ha ribadito che "la vostra libertà non significa fare quello che volete o mettere in pericolo gli altri".Ieri la leader di FdI Giorgia Meloni aveva difeso la legittimità della sua posizione contraria all'uso del green pass scelto dal governo, evidenziando che non si discostava da quella dei principali leader europei. Inoltre aveva accusato Palazzo Chigi di usare il green pass come "arma di distrazione di massa" per nascondere quello che "non ha fatto per mettere in sicurezza il Paese".

Don Camillo Un applauso al presidente Conte! A presto! 👏👏 3

Liza zakharian Conte : basta dire che é "leader del M5S" per sapere che é un venduto ! 2

