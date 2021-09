https://it.sputniknews.com/20210927/germania-socialdemocratici-spd-primo-partito-con-il-257-dei-voti-alle-elezioni-federali-13067656.html

Germania, socialdemocratici (SPD) primo partito con il 25,7% dei voti alle elezioni federali

Germania, socialdemocratici (SPD) primo partito con il 25,7% dei voti alle elezioni federali

Il partito socialdemocratico tedesco (SPD) ha vinto le elezioni federali tedesche svoltesi nel fine settimana, ottenendo il 25,7% dei voti, hanno rivelato i... 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T07:33+0200

2021-09-27T07:33+0200

2021-09-27T07:37+0200

mondo

germania

elezioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/12948239_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e669df6014131ee6c9ed748624d1eb2.jpg

Il blocco conservatore CDU/CSU, Unione Cristiano-Democratica di Germania e Unione Cristiano-Sociale in Baviera, è arrivato secondo con circa il 24,1% dei voti, mentre i Verdi, che per breve tempo avevano guidato i sondaggi all'inizio, sono arrivati al terzo posto con il 14,8%.A completare i primi cinque, il Partito Liberale Democratico è arrivato con l'11,5% dei voti e il partito Alternativa per la Germania è quinto con il 10,3%.Alla luce degli exit poll precedenti che indicavano che i socialdemocratici hanno vinto, sia i Verdi che i Liberi Democratici hanno segnalato che sarebbero stati disposti a unirsi a un'alleanza a tre insieme a uno dei due maggiori rivali per formare un governo. Potrebbero volerci settimane, se non mesi, per formare una coalizione.Le seguite elezioni segnano la fine di un'era per la Germania e l'alleanza europea poiché preludono all'uscita della Cancelliera Angela Merkel, che ha guidato il governo negli ultimi 16 anni. In precedenza, il segretario generale della CDU Paul Ziemiak aveva espresso la sua delusione per gli exit poll che preannunciavano il calo di consensi del suo partito.Per fare un raffronto, nelle precedenti elezioni, quelle del 2017, il blocco della Merkel aveva ottenuto il 32,9% dei voti e in quelle prima, 2013, il 41,5%, mantenendo un vantaggio nei confronti del secondo partito, SPD, sempre superiore ai 10 punti percentuali.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, germania, elezioni