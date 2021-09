https://it.sputniknews.com/20210927/fatto-statisticamente-comprovato-la-causa-del-decorso-grave-del-covid-19-13067022.html

“Fatto statisticamente comprovato”: la causa del decorso grave del COVID-19

Tuttavia, sono finiti in rianimazione anche giovani e soggetti sani. La loro condizione è peggiorata rapidamente, sono rimasti attaccati ai respiratori per molto tempo e alcuni sono morti. Vi sono diverse ipotesi sul perché si manifestino queste complicanze, ma in questo periodo è proprio una di queste ipotesi a godere del maggiore consenso.Sotto attaccoInoltre, i ricercatori hanno osservato che i detentori di gruppo sanguigno A e AB hanno maggiori probabilità di essere contagiati. In molti casi, infatti, hanno avuto bisogno del respiratore e della dialisi. In generale, poi, sono stati più a lungo nei reparti di terapia intensiva anche se conducevano uno stile di vita sano e prima del COVID si potevano considerare di fatto soggetti sani.Inoltre, secondo diversi studi, vi sono diversi fattori genetici che hanno una influenza negativa sugli esiti del COVID-19. Nello specifico, si tratterebbe di alcune varietà del gene APOE legate alla predisposizione al Parkinson le quali raddoppierebbero la probabilità di ospedalizzazione da COVID. Analogo rischio è quello legato al gene SLC6A20 dislocato nel terzo cromosoma. Si tratta di un gene trasmesso all’uomo dai Neanderthal e che proteggeva questi ultimi da infezioni molto pericolose. Tuttavia, non ha protetto l’uomo contemporaneo da SARS-CoV-2.Compatibilità col coronavirusSoltanto il 16% degli europei presenta tracce del genoma dei Neanderthal e comunque non tutti i pazienti giovani con il COVID che sono finiti in rianimazione le presentavano.Pertanto gli scienziati hanno prestato attenzione anche ad altri geni legati all’attività immunitaria. Si tratta anzitutto dei geni del complesso maggiore di istocompatibilità che codificano per gli antigeni leucocitari umani HLA.Queste proteine evidenziano a beneficio del sistema immunitario i frammenti degli elementi estranei che entrano nell’organismo quali, ad esempio, proteine di agenti patogeni. Il sistema immunitario li attacca e induce la reazione difensiva dell’organismo.Vi sono numerose varianti dei geni HLA. Non esistono due persone con gli stessi geni HLA anche se tra parenti prossimi è possibile avere dei set genici molto simili. Si pensa che questo consenta all’umanità di contrastare un enorme numero di infezioni.Rischio nascostoAlla fine del 2019 a costituire una nuova minaccia è stato SARS-CoV-2 ed è venuto naturale cercare le ragioni del decorso grave dell’infezione proprio dei geni del complesso maggiore di istocompatibilità. Tra i primi scienziati a prestarvi attenzione vi sono stati i ricercatori dell’Università medico-scientifica della Russia N. I. Pirogov, quelli dell’Università statale di Mosca M. V. Lomonosov, dell’Alta Scuola di Economia di Mosca e dell’Istituto di Chimica bio-organica in seno all’Accademia nazionale russa delle Scienze.Si tratta di sezioni del genoma legate all’attività delle cellule T e di tutto il sistema dell’immunità acquisita. Queste aree del genoma sono responsabili del trasporto di frammenti di proteine virali sulla superficie cellulare e della loro trasmissione alle cellule T. Questo consente all’organismo di riconoscere per tempo le cellule infette e di distruggerle.I ricercatori hanno messo a confronto le discrepanze nella struttura dei geni HLA e la gravità dei sintomi della patologia in 500 cittadini di Mosca. Circa 100 sono deceduti per via di conseguenze legate al COVID. Gli scienziati hanno analizzato 3 sotto-tipologie di geni del complesso maggiore di istocompatibilità: HLA-A, HLA-B e HLA-C.Sei mesi dopo lo stesso team di ricercatori ha avviato il portale T-cell COVID-19 Atlas (T-CoV) con l’aiuto del quale ricercatori e medici potranno prevedere la sensibilità dei pazienti a diversi genotipi di HLA rispetto a mutazioni del coronavirus e, probabilmente, riusciranno anche a prevedere il decorso della patologia.Il portale si basa sui dati relativi all’interazione tra le molecole di HLA con i peptidi di ben 11 ceppi di SARS-CoV-2.Predisposizione genetica a necessitare del respiratoreUn team internazionale di esperti ha scoperto una ulteriore variante del gene la quale aumenta ulteriormente la gravità del decorso della patologia. Si tratta del HLA-C*04:01. I detentori di questo gene, ammalatisi, tendono a necessitare del respiratore due volte più spesso rispetto ai detentori di altre varianti del gene. Questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori mettendo a confronto i dati relativi alla gravità del decorso della patologia in 435 pazienti provenienti da Germania, Svizzera, Spagna e USA che presentavano discrepanze nella struttura dei geni HLA.I ricercatori spiegano questi dati osservando che le molecole HLA-C*04:01 sono meno performanti nel trattenere i frammenti di coronavirus, pertanto le cellule immunitarie faticano a riconoscerli e ad attaccarli. Di conseguenza, la reazione immunitaria viene innescata con un certo ritardo quando SARS-CoV-2 è già diffuso nell’organismo.Tuttavia, Manuhin è cauto nel commentare questa spiegazione.Manuhin osserva poi che, sulla base dei dati ottenuti, sarebbe possibile predisporre un test o uno studio che consentirà di prevedere la reazione dei pazienti a diversi genotipi di HLA in caso di infezione da SARS-CoV-2. In questo caso chi rientrerà nel gruppo a rischio potrà essere avvisato delle maggiori possibilità a cui è esposto in caso di infezione.di Alfia Enikeeva

