Elezioni Germania: vincitore Olaf Scholz di SPD vuole coalizione con Verdi e FDP, conservatori fuori

Elezioni Germania: vincitore Olaf Scholz di SPD vuole coalizione con Verdi e FDP, conservatori fuori

Il leader del Partito socialdemocratico, Olaf Scholz, ha annunciato di aver ottenuto un mandato per formare il nuovo governo tedesco con il Partito dei Verdi e... 27.09.2021

Il blocco conservatore CDU/CSU, della cancelliera uscente Angela Merkel, ha assistito a una sconfitta storica domenica, ottenendo solo il 24,1% dei voti alle elezioni nazionali, contro il 32,9% delle elezioni precedenti, 2017, e il 41,5% delle elezioni del 2013.Scholz, leader dei socialdemocratici (SDP) che hanno ottenuto il 25,7% dei consensi, scavalcando per la prima volta i rivali conservatori e divenendo primo partito, ha detto che il blocco Unione Cristiano Democratica/Unione Cristiana Sociale di Angela Merkel dovrebbe andare all'opposizione dopo la sconfitta.Nel frattempo, i Verdi si sono piazzati al terzo posto con un rassicurante 14,8% dei voti, seguiti dal Partito Liberale Democratico (FDP) e dall'Alternativa per la Germania, rispettivamente con l'11,5% e il 10,3%.L'FDP in precedenza aveva affermato di essere aperto ad una coalizione "giamaicana", facendo riferimento alla ‘Jamaika-Koalition’, espressione tedesca per indicare una coalizione CDU–FDP–Verdi, cui combinazione dei colori di partito ricorda appunto la bandiera giamaicana.Il co-leader dei Verdi Robert Habeck ha a sua volta affermato di essere fiducioso di entrare nel prossimo governo di coalizione nonostante non sia riuscito a vincere la cancelliera.Scholz stamane ha piuttosto affermato che dovrebbero essere socialdemocratici, liberali [FDP] e Verdi a dover comporre il nuovo governo, lasciando quindi fuori proprio i conservatori della Merkel."Tre partiti si sono rafforzati [dopo le elezioni]: SPD, Verdi e FDP. Questa è una richiesta chiara formulata dai cittadini di questo Paese. Questi tre partiti devono guidare il prossimo governo", ha osservato il candidato cancelliere.

germania

