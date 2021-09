https://it.sputniknews.com/20210927/dal-mottarone-verranno-tolti-i-rottami-della-funivia-13075986.html

Dal Mottarone verranno tolti i rottami della funivia

Dal Mottarone verranno tolti i rottami della funivia

Se ne occuperanno i vigili del fuoco. Incertezza solo sui tempi, dal momento che dipende dalle condizioni meteo, ma la decisione di rimuovere è definitiva. 27.09.2021, Sputnik Italia

Un elicottero dei vigili del fuoco verrà utilizzato per la rimozione della Funivia del Mottarone. La decisione è ormai definitiva, l'unica incertezza è nelle tempistiche, dal momento che l'operazione è subordinata alle condizioni meteo, variabili e incerte in questi giorni.I dettagli dell'operazione per la rimozione dei rottami della funivia saranno esposti agli avvocati e ai tecnici dei 14 indagati e delle 53 parti lese nel corso di una riunione al palazzo di giustizia di Verbania che verrà svolta domani mattina, riporta l'Agi.La Funivia Stresa-Mottarone è precipitata il 23 maggio scorso causando la morte di 14 persone, tra cui la famiglia del piccolo Eitan, unico superstite della tragedia e al centro di una battaglia legale tra colpi di scena per l'affidamento del bambino, conteso dagli zii paterni residenti in Italia e dal nonno materno residente in Israele.

