Da una bevanda il modo per ridurre il rischio di cancro e ictus

Lo scienziato giapponese Eiichi Fukushima ha affermato che il tè verde riduce il rischio di cancro e ictus. 27.09.2021, Sputnik Italia

società

alimentazione

salute

benessere

tumore

Il tè verde aiuta a prevenire lo sviluppo di un gran numero di malattie, tra cui ictus e alcuni tipi di cancro, ha detto a Nihon Keizai il ricercatore giapponese Eiichi Fukushima, laureato in scienze agricole. Secondo l'esperto, negli ultimi anni il numero di studi epidemiologici dedicati a questo prodotto è aumentato in modo significativo. Secondo lo scienziato, è dovuto alla presenza delle catechine, che si trovano in grande quantità nel tè verde. Fukushima ha anche riferito che le catechine del tè aumentano l'attività degli enzimi coinvolti nella scomposizione e nell'uso del grasso, rendendo più semplice per l'organismo utilizzare il grasso per produrre energia. Allo stesso tempo, è stato anche confermato che le catechine e la teanina contenute in questo prodotto riducono la probabilità di contrarre il virus dell'influenza dopo cinque mesi dal suo utilizzo, ha concluso.

