Covid-19, Pfizer pronta a testare farmaco orale per prevenzione

L'azienda farmaceutica americana Pfizer ha avviato uno studio di media-lunga durata per testare un suo nuovo farmaco orale destinato alla prevenzione del... 27.09.2021

L’obiettivo del farmaco è impedire, che la malattia diventi grave proprio come fanno i vaccini per intramuscolo.La notizia è stata battuta per prima da Reuters online. L'azienda e i suoi concorrenti, principalmente l'altra statunitense Merck e la svizzera Roche, sono da tempo in competizione per lo sviluppo del farmaco, il primo nel suo genere.Ad inizio settembre Pfizer aveva annunciato anche di aver avviato uno studio di fase medio-tardiva sul ritonavir per il trattamento del COVID-19 in pazienti adulti sintomatici non ospedalizzati.Anche Merck e il partner Ridgeback Botherapeutics hanno dichiarato ad inizio di questo mese di aver avviato la procedura di arruolamento di pazienti in uno studio in fase avanzata del loro farmaco sperimentale molnupiravir per la prevenzione dell'infezione da COVID-19.

