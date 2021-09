Co-fondatore Coingecko: funzione di Twitter per Bitcoin è una pietra miliare per le criptovalute

https://it.sputniknews.com/20210927/co-fondatore-coingecko-funzione-di-twitter-per-bitcoin-e-una-pietra-miliare-per-le-criptovalute-13078951.html

Secondo Ong, Twitter sta consolidando la sua posizione come piattaforma di social media per gli appassionati di criptovalute.Alla domanda se l'uso di bitcoin via Twitter sarà legale, Ong ha risposto che le mance in bitcoin su Twitter sono molto simili alla pratica degli utenti che ricevono mance in dollari USA medianti pagamenti tradizionali.Parlando di come la funzione di Twitter influenzerebbe Coingecko, il maggiore aggregatore indipendente di dati sulle criptovalute del mondo e le sue operazioni, Ong ha risposto che attualmente CoinGecko riceve donazioni dai clienti tramite indirizzi di criptovalute presenti sul suo sito web.Il bitcoin, il nonno delle monete digitali, rimane molto popolare nonostante la volatilità mostrata quest'anno, con un guadagno in valore di oltre l'800% rispetto ad un anno, fa prima di scendere a circa la metà del suo valore, causando enormi perdite per alcuni speculatori.Giovedì, Twitter ha annunciato di aver aggiunto bitcoin alle modalità di pagamento nel suo servizio di mance, estendendo la legittimità commerciale alla criptovaluta. In un’altra dichiarazione, Twitter ha detto che gli utenti del suo sito possono dare mance senza problemi usando bitcoin tramite Strike, l'applicazione di pagamento costruita sulla Bitcoin Lightning Network che permette alle persone di inviare e ricevere la valuta digitale.Ad inizio di settembre, El Salvador ha fatto notizia diventando il primo paese al mondo ad accettare la criptovaluta come moneta legale. Il governo sperava così di risparmiare milioni all'anno sulle tasse applicate per inviare denaro dall'estero, principalmente da Washington. Tuttavia, reagendo alla decisione, la Banca Mondiale ha respinto la richiesta della nazione latinoamericana di aiutarla nell'implementazione della criptovaluta come moneta legale.

