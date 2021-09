https://it.sputniknews.com/20210927/caso-luca-morisi-renzi-non-faremo-alla-lega-quello-che-loro-hanno-fatto-a-noi-13073279.html

Caso Luca Morisi, Renzi: non faremo alla Lega quello che loro hanno fatto a noi

Il caso dell’ex responsabile della comunicazione della Lega, Luca Morisi, indagato per cessione di sostanze stupefacenti a Verona, scuote il dibattito politico... 27.09.2021, Sputnik Italia

Tra i leader di partito è intervenuto Matteo Renzi di Italia Viva, il quale attraverso la sua eNews della settimana rivolge un invito alla sua base politica:“Luca Morisi è il padre della Bestia, la struttura social di Matteo Salvini e della Lega. Lui è stato il cervello ideatore di tutte le aggressioni personali contro di me e contro di noi nella scorsa legislatura. Gli attacchi sono spesso stati carichi di odio in modo similare a quelli dei Cinque Stelle: non a caso, l’alleanza giallo verde, prima che a Palazzo Chigi, è nata sui social. Contro di noi. Oggi Morisi è in difficoltà per vicende private e giudiziarie, si è dimesso dalla dirigenza della Lega e ha chiesto rispetto per le proprie questioni personali. Invito tutti a mostrarsi per quello che siamo: diversi da chi sparge odio sui social. Non faremo a Morisi quello che la Bestia ha fatto a noi in vicende molto meno serie. Noi siamo orgogliosamente rispettosi della persona umana e della civiltà della politica”.Dadone (M5S) interviene su MorisiAnche Fabiana Dadone, esponente del Movimento 5 Stelle interviene sulla questione. Lei che è stata una di quelle bersagliate dalla campagna di Morisi.“Scagli la prima pietra chi è senza peccato. La fragilità è parte dell'essere umano, il perbenismo e gli insulti da bar sport invece ci impediscono di affrontare i problemi reali di questo Paese in tutta la loro complessità”, aggiunge Dadone.E la politica pentastellata ancora aggiunge:“Luca Morisi ha fatto del perbenismo provocazione, dell'aggressione digitale mestiere. Sono queste le cose che lo hanno contraddistinto, le ‘qualità’ che gli hanno dato fortuna, non a caso il suo sistema comunicativo è chiamato ‘bestia’ di Salvini. Il suo problema è l'ambivalenza, come quella di molti personaggi a destra”.Il commento di Salvini alla vicendaMatteo Salvini, leader della Lega, affida alla sua pagina Facebook un messaggio di solidarietà nei confronti di Morisi che considera un amico che ha sbagliato e a cui tende la mano. Il breve messaggio è accompagnato da una fotografia dei due abbracciati e sorridenti.“Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita. In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre.”

Superbianco Juden Palestine apartheid Morisi ha lo stesso taglio di capelli di Deborah Serracchiani PD e anche di faccia si assomigliano, possono essere fratelli. 0

1

