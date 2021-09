https://it.sputniknews.com/20210927/berlusconi-sostituire-la-merkel-nella-politica-europea-difficile-ha-lasciato-un-vuoto-13069172.html

Berlusconi: sostituire la Merkel nella politica europea difficile, ha lasciato un vuoto

Berlusconi: sostituire la Merkel nella politica europea difficile, ha lasciato un vuoto

27.09.2021

“È molto difficile riempire un vuoto come quello che lascerà la signora Angela Merkel nella politica europea. Un’Europa con una politica estera e di difesa comune, quindi tra i grandi protagonisti del mondo, richiede una leadership di alto livello politico”, questo il messaggio che Silvio Berlusconi ha affidato poco fai ai social network per salutare la Cancelliera che, dopo 16 anni di guida della Germania, ha lasciato la politica attiva.Un messaggio accompagnato da un video in cui Berlusconi, nelle vesti di presidente del Consiglio, accoglie a Palazzo Chigi la neo Cancelliera Angela Merkel nel 2006.L’esito delle elezioni in GermaniaIl messaggio di Berlusconi giunge mentre in Germania si delinea il nuovo quadro politico federale espresso dai tedeschi nelle urne chiuse domenica alle ore 18.I Socialdemocratici (SPD) guidati da Olaf Scholz sono il primo partito di misura con il 25,7% dei voti, segue l’Unione cristiano-democratica guadata da Armin Laschet che ha preso il testimone dalla Merkel e che ha totalizzato il 24,1% dei voti (crollo storico).Seguono i Verdi condotti da Annalena Baerbock ad un importante 14,8% che potrebbe contare in un futuro governo a tre. I Liberali (FDP) guidati da Christian Lindner ottengono l’11,5% dei voti, mentre l’Alternativa per la Germania (AfD) si ferma al 10,3% e dietro staccato chiude Die Linke con il 4,9%.Si aprono ora le trattative per la costituzione di un governo di compromesso tra più partiti, che potrebbe prevedere una compagine diversa da quella che aveva sostenuto l’uscente Angela Merkel.

