Ambasciatore russo in Italia: invitati a Mosca ricercatori dello Spallanzani

La direzione del Centro russo di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya" ha invitato a Mosca i colleghi dell'istituto nazionale italiano Spallanzani di Roma... 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T17:04+0200

2021-09-27T17:04+0200

2021-09-27T17:04+0200

Ha ricordato che dopo la firma del memorandum di cooperazione ad aprile, tre specialisti del centro russo "Gamaleya" si erano recati in visita a Roma."Questa collaborazione sta andando molto bene e sono ancora in corso ulteriori studi clinici. L'accademico (Alexander) Ginzburg (direttore dell'Istituto Gamaleya) ha invitato il direttore dell'Istituto Spallanzani (Francesco Vaia) con un gruppo di ricercatori a recarsi in visita a Mosca per proseguire la cooperazione. Sosteniamo questo percorso in ogni modo possibile, è un contributo reale alla lotta internazionale contro questa malattia, è una ricerca a livello di virologi su cos'è e come affrontarla", ha affermato Razov.In precedenza a giugno Adienne Pharma&Biotech ha lanciato la produzione del primo lotto di prova del vaccino russo Sputnik V nel suo stabilimento a Caponago, alle porte di Milano.

