Zangrillo ironico sull'emergenza Covid: "The show must go on"



Il professor Alberto Zangrillo del San Raffaele di Milano ha pubblicato i dati degli accessi al pronto soccorso dell'ospedale in cui lavora, evidenziando in particolare il numero di pazienti a cui è stato diagnosticato il Covid: solo un caso del genere al giorno.Il suo commento ironico "The show must go on" va interpretato come una critica alla linea di comunicazione dei media nazionali, dove l'emergenza Covid ed i temi correlati, dal green pass alla campagna vaccinale, sono sempre dibattuti ed evidenziati, nonostante la situazione al momento sembra ampiamente sotto controllo, come del resto Zangrillo vuole dimostrare con i dati dell'ospedale in cui lavora.In totale al San Raffaele ci sono stati nell'ultima settimana 1.151 accessi al pronto soccorso, di cui 7 per Covid, che rappresentano lo 0,6% del totale. I ricoverati per coronavirus sono 5 (0,4% degli accessi in pronto soccorso): 3 pazienti, 2 di loro non vaccinati, si trovano in reparti a bassa intensità. mentre in alta intensità ci sono due pazienti non vaccinati.Secondo gli ultimi dati del bollettino del ministero della Salute, nell'ultimo giorno in Italia ci sono stati 3.099 casi di infezione da coronavirus su 276.221 tamponi effettuati, così come le vittime del Covid sono state 44, mentre le guarigioni sono state 3.385.

