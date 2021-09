https://it.sputniknews.com/20210926/vietnam-2-anni-di-carcere-per-camionista-reo-di-epidemia-colposa-da-covid-19-13053957.html

Vietnam, 2 anni di carcere per camionista reo di epidemia colposa da Covid-19

Vietnam, 2 anni di carcere per camionista reo di epidemia colposa da Covid-19

In Vietnam si fa sul serio, chi è colpevole di diffusione della Covid-19 va in galera. 26.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-26T14:56+0200

2021-09-26T14:56+0200

2021-09-26T14:56+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/896/03/8960318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef30524218567cea85680c277bbaa9ec.jpg

Un camionista reo di aver contagiato almeno 4 persone, è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per aver violato le regole di contenimento in vigore nel suo paese.Il camionista, in data 6 luglio 2021, aveva viaggiato da Ho Chi Minh City, dove era in corso una grave ondata di Covid-19, fino alla sua città Phan Rang, senza compilare un apposito modulo di dichiarazione sanitaria e senza osservare le due settimane di isolamento a casa.Invece di isolarsi il camionista aveva proseguito la sua attività lavorativa spostandosi in altre città e aveva partecipato anche ad un funerale, entrando in contatto ravvicinato con decine di persone. Tutto questo per 8 giorni, fino a quando si sono manifestati i primi sintomi riconducibili anche alla Covid-19 e un tampone ha verificato che era effettivamente positivo al coronavirus.Le autorità sanitarie avevano subito fatto partire il contact tracing e tra le persone con cui era entrato in contatto sono stati riscontrati quattro contagi. Da qui le accuse contro il camionista.Non la prima volta in VietnamLo scorso 7 settembre un uomo è stato condannato a 5 anni di carcere per lo stesso reato di epidemia colposa. In questo caso le persone infettate sono state otto e una di esse è morta. Da qui la pena più alta.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo