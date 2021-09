https://it.sputniknews.com/20210926/venduta-per-74000-limmagine-del-meme-virale-della-bimba-chloe-13045737.html

Venduta per $74.000 l’immagine del meme virale della bimba Chloe

Venduta per $74.000 l’immagine del meme virale della bimba Chloe

La compagnia 3F Music ha acquistato la foto 'Side Eyeing Chloe' come Nft, cioè token non fungibile. La dichiarazione della madre: “È stato molto divertente”. 26.09.2021, Sputnik Italia

L’immagine di un popolare meme, che ha ottenuto 20 milioni di visualizzazioni su internet, in cui la piccola Chole, bambina di due anni, lancia uno sguardo 'storto' di disapprovazione alla madre, è stata battuta all’asta per 74mila dollari.La foto, che è stata chiamata 'Side Eyeing Chloe' (Chloe che guarda di storto), è stata acquistata dalla compagnia 3F Music come Nft, cioè come token non fungibile, una rappresentazione digitale non intercambiabile e che dimostra la proprietà di un’opera elettronica.La famiglia Clem ha messo all’asta l’immagine come Nft per 25 Ethereum, una forma di criptovaluta, e ha seguito l’aggiudicazione dalla casa nello Utah, ha detto alla Bbc.“Il denaro fa piacere, ma importa di più che lo abbiamo ottenuto facendo una cosa divertente insieme come famiglia”.E “di certo l’anno prossimo andremo in vacanza a Disneyland”.Il fenomeno degli NftGli Nft di meme su internet hanno attratto vendite per milioni di dollari quest’anno.A febbraio, un token di Nyan Cat è stato venduto dal creatore dell’immagine, diventata virale su internet, per 300 Ethereum, oltre 880.000 dollari.Nello stesso mese, il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ha venduto il token del suo primo tweet per oltre 2,9 milioni di dollari.La storia del meme di ChloeL’Nft del 'Side Eyeing Chloe' è stato estratto dal video originale, postato su YouTube dalla madre di Chloe, Katie, nel 2013.Nel video, visualizzato 20 milioni di volte, si vede l'annuncio alla famiglia di un viaggio a Disneyland. Una delle figlie, Lily, inizia a piangere e il video si sposta su Chloe e sulla sua espressione, diventata iconica.Chloe, che adesso ha 10 anni, ha ottenuto, grazie al meme, 500.000 follower su Instagram ed è stata protagonista di una pubblicità su Google advert in Brasile.

