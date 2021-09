https://it.sputniknews.com/20210926/trump-ribadisce-di-aver-vinto-le-elezioni-presidenziali-del-2020-13053303.html

Trump ribadisce di aver vinto le elezioni presidenziali del 2020

L'ex presidente degli Stati Uniti Trump ribadisce la sua "grande vittoria" nelle elezioni del 2020. 26.09.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, ha ribadito nuovamente questo sabato, di aver vinto le elezioni presidenziali del 2020.Ha criticato le autorità della Georgia che, secondo lui, non hanno interferito con le ''falsificazioni''.Si ricorderà che a seguito e durante le elezioni in America dell'anno 2020 vi erano state numerose polemiche, e che l'ex presidente americano da allora denuncia a suo dire irregolarità e il tentativo di insabbiamento, sempre a suo dire, dei dati riscontrati in sede elettorale. In Georgia in particolare le schede annullate per voto irregolare erano risultate pari quasi allo 0%, con irregolarità rilevate in sole quattro contee. Alle elezioni aveva poi difatti vinto Joe Biden, presidente attualmente in carica. Questo non ha fermato il tycoon newyorchese dal portare avanti la sua campagna di accuse di brogli e di inadempienze in sede di voto. Vi era poi stato l'assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori del presidente uscente, che aveva scioccato tutto il mondoDa allora, Donald Trump gira per il paese aizzando le folle e annunciando un suo ritorno alla Casa Bianca, sempre in nome di quella vittoria che a suo dire gli "è stata rubata". Numerosi tribunali in tutto il paese non hanno confermato le accuse di irregolarità elettorali da parte di Trump.

