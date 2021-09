https://it.sputniknews.com/20210926/san-marino-oggi-il-referendum-sullaborto-13052503.html

San Marino, oggi il referendum sull’aborto

Aperte le urne a San Marino per il referendum sull'aborto legale. La popolazione del piccolo Stato è chiamata a decidere se legalizzare o meno la pratica nelle... 26.09.2021, Sputnik Italia

Nella Repubblica di San Marino questa domenica 26 di settembre si vota per il referendum sulla legalizzazione dell’aborto. Il referendum è stato promosso dall’Unione delle donne sammarinesi (Uds), che reclama il diritto all’aborto legale da 18 anni.Fino ad oggi le donne che hanno deciso di abortire il loro figlio o la loro figlia, si sono recate all’estero. In particolare servendosi delle strutture sanitarie dell’Emilia Romagna. In Italia, infatti, è dal 1979 che l’aborto non è più illegale.La Repubblica di San Marino non è l’unico piccolo Stato europeo dove abortire è un reato. Anche a Malta e in Andorra abortire è considerato illegale.In passato nel piccolo Stato repubblicano si erano tentate le strade dei disegni di legge, (2014 e 2019), delle richieste di pubblico interesse (Istanze d’Arengo) e nel 2020 la raccolta di tremila firme per indire il referendum.Adesso il referendum passa alla prova della volontà popolare.

