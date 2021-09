https://it.sputniknews.com/20210926/roma-poliziotta-sul-palco-alla-manifestazione-no-green-pass-scatta-il-provvedimento-disciplinare-13056198.html

E' intervenuta alla manifestazione avvenuta ieri a Roma il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, secondo quanto riportato dalle maggiori testate giornalistiche nazionali, già conosciuta alle cronache per aver più volte manifestato i suoi dubbi circa il green pass.Alla manifestazione dei 'no green pass' "Contro il green pass, per la Libertà e il futuro", organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, No paura day e altri del panorama 'no green pass', in piazza San Giovanni, a Roma c'erano 100mila persone, secondo gli organizzatori. 3mila per la Questura. La poliziotta, presentata sul palco come coautrice del canale di Byoblu, che ospita personaggi del mondo dichiarato complottistico e no-vax, ha arringato i manifestanti, definendo il green pass "una tessera di discriminazione".Nella sua arringa infuocata ha citato anche Gesù e Ghandi, asserendo che il momento storico vissuto sia di una gravità senza precedenti, e "manifestare è come denunciare un delitto". Il vicequestore si aspettava delle conseguenze sul piano lavorativo per il suo intervento, riferendo infatti alla folla il commento ricevuto da una sua amica sul suo intento di partecipare alla manifestazione:Il vicequestore, che ora attende plausibili conseguenze sul piano disciplinare, ha ringraziato dal palco le "migliaia di persone" che l'hanno ascoltata.Oggi la poliziotta ha ribadito la sua posizione, dicendo, come citato dall'Adnkronos,:Lamorgese: sto seguendo la situazioneIn serata è arrivata la reazione del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, secondo la quale le dichiarazioni della poliziotta sono "gravissime":In precedenza il portavoce dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia Girolamo Lacquaniti ha detto che la poliziotta dovrebbe dimettersi. A difendere la donna è il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale "ha espresso un'opinione".

