Roma: manifestazione a sostegno dei diritti delle donne in tutto il mondo - Video

Sabato i manifestanti si sono riuniti a Roma a sostegno dei diritti delle donne in tutto il mondo, comprese le donne afghane, che vivono in difficoltà sotto il... 26.09.2021, Sputnik Italia

La manifestazione, dal titolo "#Nonlasciamolesole", ha riunito migliaia di persone nelle città italiane per sostenere la lotta per la libertà delle donne in Afghanistan.Tra gli organizzatori c'erano i membri della Fondazione Pangea, l’ong impegnata in Afghanistan con progetti per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle donne. Una donna afghana, che ha lavorato per Pangea ed è stata evacuata in Italia, ha affermato che le donne in Afghanistan "non perderanno mai... la speranza".Hanno anche chiesto un osservatorio permanente sui diritti delle donne in Afghanistan, per monitorare la situazione e intervenire quando si verificano violazioni, oltre a un piano per evacuare le donne a rischio restate nel Paese.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati.

