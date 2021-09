https://it.sputniknews.com/20210926/richard-gere-si-schiera-nel-processo-open-arms-sara-contro-matteo-salvini-13062858.html

Richard Gere si schiera nel processo Open Arms: sarà contro Matteo Salvini

26.09.2021

2021-09-26T21:54+0200

“Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al cinema, non in tribunale”, ha dichiaratoil leader della Lega, Matteo Salvini, come riporta TGCom24.Però Salvini un po’ si sente offeso da questa cosa e anche amareggiato, infatti ha affermato:Il baby TrumpPer l’attore Richard Gere, Salvini è il baby Trump: “ha la stessa mentalità dell’ex presidente Trump”, aveva detto nel 2019 aggiungendo: “Usa la stessa ignoranza in senso radicale, fanno leva su paura e odio”."Vorrei incontrarlo, sono sicuro che non è come si presenta in pubblico. Avrà una famiglia, figli, genitori", ha sottolineato ancora l’attore americano.​Il caso Open ArmsMatteo Salvini è accusato di aver tenuto contro la loro volontà 147 migranti a bordo della Open Arms al largo dell’isola di Lampedusa nell’agosto del 2019. A marzo del 2021 il capo della Procura di Palermo, Francesco Lo Voi, ha chiesto il rinvio a giudizio per Salvini per il caso Open Arms.

2021

