https://it.sputniknews.com/20210926/prof-vaia-grazie-al-vaccino-in-situazione-di-normalita-e-nelle-scuole-problema-sono-adulti-13059281.html

Prof. Vaia, grazie al vaccino in situazione di normalità e nelle scuole problema sono adulti

Prof. Vaia, grazie al vaccino in situazione di normalità e nelle scuole problema sono adulti

“Il vaccino ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale: non ci fa ammalare”, dice il professore Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale di... 26.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-26T22:08+0200

2021-09-26T22:08+0200

2021-09-26T22:08+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/10310883_0:154:1024:730_1920x0_80_0_0_37a1ce4008c47377103fdddbf4d02fc0.jpg

Questo è il momento “di alzare l’asticella e di vaccinarci tutti”, sottolinea ma non ci sta a definire questo un momento pessimista, siamo invece “in un buon momento”.Preoccupato dagli over 50 non vaccinatiNon abbiamo la necessità di inseguire modelli stranieri dice Vaia, che si dice però preoccupato dei 3,5 milioni di over 50 che hanno deciso per un motivo o l’altro di non vaccinarsi.Nelle scuole il problema sono gli adultiInfine il professore tocca il problema delle scuole, dove le maestre scrivono letterine ai bambini per spiegare perché sono contrarie al green pass.Anche spiega che il contagio non parte dai bambini e si propaga agli adulti, bensì è tutto l’opposto, sono gli adulti a infettare i bambini.Per ora, quindi, anche se non contrario alla vaccinazione dei bambini, non li vaccinerebbe perché “abbiamo zero ricoverati tra i bambini e questo per me significa che non c’è ancora l’esigenza di vaccinare i bambini”.

https://it.sputniknews.com/20210925/sileri-inevitabile-introdurre-la-quarantena-ridotta-nelle-scuole-ci-stiamo-lavorando-13039166.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia