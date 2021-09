https://it.sputniknews.com/20210926/pentagono-ordinati-altri-16-caccia-f-35-per-un-costo-di-oltre-1-miliardo-13040108.html

Pentagono, ordinati altri 16 caccia F-35 per un costo di oltre $1 miliardo

La US Navy e l'Air Force hanno ordinato a Lockheed Martin altri 16 jet F-35 Joint Strike Fighter, per un costo complessivo di oltre 1 miliardo di dollari. I... 26.09.2021, Sputnik Italia

Ad annunciarlo è stato il Dipartimento della Difesa, in un comunicato diffuso ieri:Il Dipartimento della Difesa ha affermato che i lavori sul contratto verranno eseguiti negli stabilimenti di Fort Worth, in Texas, di El Secondo in California, di Warton, nel Regno Unito, ma anche di Cameri in Italia.Il completamento dei lavoratori di produzione è previsto entro e non oltre il maggio del 2026.A luglio, il capo di stato maggiore dell'aeronautica, il generale Charles Brown, ha descritto il jet F-35 come la pietra angolare della flotta di caccia statunitensi per il prossimo futuro.Tuttavia, molti esperti sono convinti che Lockheed Martin non abbia ancora risolto gli oltre 860 problemi tecnici che affliggono il velivolo.Lo sviluppo dell'F-35 è iniziato nel 2001 e il sistema d'arma si è rivelato il più costoso nella storia degli Stati Uniti. Il programma F-35 è stato ritardato di oltre otto anni ed il suo costo è lievitato di 165 miliardi di dollari rispetto alle aspettative originali.

marco paradigma Ne possono ordinare anche 50: basta stampare moneta che vale come carta igienica. Portaerei e caccia servono proprio a far usare obbligatoriamente la carta igienica marcata dollaro, facendola pagare come se fosse laminata d'oro. 0

Don Camillo Magra consolazione, intanto loro hanno un numero enorme di caccia sthealth, la Russia ancora non riesce ad averne neanche uno operativo. 0

