Negli Usa nominato il "vero killer" della Russia in grado di resistere alla Nato

The National Interest: il tank russo T-14 è capace di resistere a qualsiasi carro armato dell'Alleanza Atlantica. 26.09.2021, Sputnik Italia

La rivista americana The National Interest ha definito il carro armato russo T-14 Armata la novità più ambiziosa dell'industria militare russa. L'unico inconveniente del T-14, secondo le ipotesi espresse nell'articolo, è associato al suo costo. La pubblicazione rileva che la produzione del carro armato "non è chiaramente economica". Le consegne in serie del carro armato alle truppe inizieranno nel 2022. Il T-14 è l'unico carro armato di terza generazione del Dopoguerra. E' stato progettato per condurre combattimenti a diretto contatto con il nemico, supportare l'offensiva di subunità motorizzate, attaccare fortificazioni e soldati nemici schierati in rifugi e in zone aperte.

