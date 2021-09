https://it.sputniknews.com/20210926/meloni-ai-no-green-pass-violenti-giusto-esprimere-opinioni-ma-no-alla-violenza-13054641.html

Meloni prende le distanze dalla violenza di piazza dei 'no green pass' che si è vista ieri in alcune piazze italiane, e crede che serva una opera di educazione... 26.09.2021, Sputnik Italia

"Spero che non si faccia l'errore di scivolare nella violenza, la violenza va sempre condannata, poi credo che le persone abbiano sempre il diritto di esprimere la loro posizione", dice la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di un incontro elettorale a Bologna, parlando con chi le chiedeva un commento sulle manifestazioni di piazza anti green pass che si sono verificate ieri in molte città italiane.La politica, prima per gradimento nei sondaggi con il suo partito, crede che “il tema è molto delicato, riguarda la salute dei cittadini, le persone vanno accompagnate e convinte. È l'informazione fatta bene che può tranquillizzare e convincere le persone; invece, in Italia, prima si è fatta tantissima confusione sul tema dei vaccini e poi quando qualcuno ha cominciato a fare le domande si è detto, se vuoi lavorare hai bisogno del green pass che è una scelta molto importante”.Ieri circa 1.500 manifestanti 'no green pass', partiti dal raduno non autorizzato di Piazza Fontana, hanno cercato di forzare il cordone della polizia in zona del Duomo dove Giorgia Meloni era impegnata in un comizio con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo.

FRANCO giusto esprimere opinioni ma no alla violenza...la Meloni toglie la maschera. Un po' come quando i politici e purtroppo i sindacalisti dicono : Si allo sciopero ma senza disturbare. Incredibile. 2

marco paradigma Sono d'accordo con la Meloni, ma solo fino a che il governo, da solo o in combutta con poteri occulti nemici, dichiari l'obbligo vaccinale per tutti. Superata quella linea rossa, contro il governo e tutti quelli che si schierano dalla sua parte, si applicherà una violenza spropositata. Come sempre si tratta di una visione di un futurologo con capacità di vedere nel futuro. 1

