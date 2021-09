https://it.sputniknews.com/20210926/maestra-scrive-letterina-ai-bambini-per-spiegare-suo-no-al-green-pass-13053411.html

Maestra scrive letterina ai bambini per spiegare suo no al green pass

In provincia di Cesena una maestra ha pensato bene di spiegare ai bambini di una classe dove insegna il suo no al green pass e lo ha fatto parafrasando una... 26.09.2021, Sputnik Italia

La maestra, non potendo utilizzare per la letterina un canale formale come la scuola dove insegna, ha inviato la missiva attraverso il gruppo WhatsApp dei genitori dei piccoli studenti. La lettera, riportata anche dal Corriere di Romagna, è stata stigmatizzata, tra gli altri, dai presidenti degli ordini dei Medici di Forlì e di Rimini che la definiscono una "scelta sbagliata" e "un messaggio pessimo".La maestra ha scritto ai bambini:In un altro passaggio della lettera, la maestra scrive:Secondo la maestra, quindi scegliere di non vaccinarsi e di non presentare il green pass a scuola è una posizione discriminata dalla società, alla pari di chi viene giudicato per la sua razza o il suo orientamento sessuale.Ricordiamo che questo anno scolastico a causa della pandemia il green pass obbligatorio è rivolto agli operatori scolastici, all’amministrativo e agli insegnanti.

FRANCO Caro Don Camillo la maestra ha le sue opinioni e le spiega . Adesso anche le opinioni devono esser represse secondo te? Meglio una come lei che spiega una cosa in cui crede ivece di di altri prof. che manipolano i ragazzi facendo cantare Bella Ciao. 4

Don Camillo La maestra dovrebbe cambiare mestiere. Non da una buona educazione ai bambini. 3

