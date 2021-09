https://it.sputniknews.com/20210926/macron-sporge-denuncia-contro-un-fotografo-per-violazione-della-privacy-13064469.html

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte hanno presentato una denuncia contro il paparazzo Thibaut Daliphard per violazione della privacy, secondo la stazione radio Europe 1.Secondo la radio, Daliphard sarà interrogato dalla polizia martedì prossimo nell'ambito di un'indagine preliminare avviata dalla procura di Parigi per la denuncia di violazione della privacy. Secondo la stazione radio, alla mostra in particolare si poteva vedere una foto di Macron su una moto d'acqua in costume da bagno. C'erano anche fotografie degli ex presidenti francesi François Hollande, Jacques Chirac, così come Nicolas Sarkozy con sua moglie Carla Bruni. Macron poteva guardare questa mostra ogni volta che entrava o usciva dall'Eliseo per due settimane. Allo stesso tempo viene indicato che i Macron hanno già avuto a che fare con il suddetto fotografo. Nell'estate del 2017 Macron si è lamentato di Daliphard a seguito di un suo blitz nella residenza a Marsiglia dove la coppia era in vacanza. Tuttavia il presidente aveva quasi subito ritirato la denuncia.

