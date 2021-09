https://it.sputniknews.com/20210926/letta-sostiene-il-lavoro-giovanile-e-si-schiera-contro-gli-stage-e-il-precariato-13062170.html

Letta sostiene il lavoro giovanile e si schiera contro gli stage e il precariato

Gli stage per circa un ventennio sono stati in Italia una delle forme del precariato più usate dalle imprese di ogni dimensione e taglia per abbattere i costi... 26.09.2021, Sputnik Italia

Oggi la politica scopre che si tratta di un quasi “male assoluto” per il futuro dei giovani.Enrico Letta ne ha parlato da Siena, dove si è candidato alle suppletive nel collegio della Camera Siena-Arezzo.Il segretario del Partito Democratico, sostenendo la sua candidatura ma anche i candidati sindaci del Pd dei comuni del Senese, dice:Questa la visione del segretario del Pd che sostiene quindi il patto sul lavoro che Draghi ha chiesto durante l’annuale meeting di Confindustria, al quale hanno partecipato anche i leader delle principali sigle sindacali.Bipolarismo alla riscossaPer quanto riguardo lo scenario politico che si sta delineando a livello nazionale, Letta afferma che quello che va delineandosi in Italia è il nuovo bipolarismo dei prossimi 10 anni.Quindi per Letta nei prossimi anni gli italiani o staranno da una parte o dall’altra, prefigurando così, consciamente o inconsciamente, anche una certa frattura nella società italiana.

Irina Derefko Il buffone leccapertugi Letta, non sa cos'altro inventarsi per ritornare sulla cresta dell'onda. Amici senesi, da toscano vi chiedo: MANDATELO A FARSI FOTTERE E VOTATE RIZZO!!!! 0

