La terza dose per tutti? Si deciderà in base alla curva del contagio, dice Palù

La terza dose è in fase di somministrazione e le prime 40 mila persone in Italia l'hanno già ricevuta. Prossimamente altre categorie la riceveranno. 26.09.2021, Sputnik Italia

La terza dose del vaccino contro il Covid-19 è già in fase di somministrazione per i fragili con patologie gravi e presto lo sarà anche per over 80 e per quanti risiedono nelle residenze per anziani, mentre la terza dose ai sanitari è stata rimandata a prossime valutazioni.La risposta immunitaria cala nel tempo, un po’ come avviene per altri virus. Ad esempio chi è un soggetto anziano con patologie deve fare il vaccino antinfluenzale ogni anno perché gli anticorpi non durano in eterno.Perché una terza dose?Avviene così per “poliomielite, difterite-tetano-pertosse sono previste quattro dosi, per morbillo, parotite e rosolia due dosi, per l’influenza il vaccino è stagionale”, racconta il presidente dell’Aifa.Quando la terza dose per tutti?La campagna vaccinale procedeIntanto prosegue la campagna vaccinale: il 77,6% della popolazione sopra i 12 anni risultano essere vaccinati con doppia dose, rappresentando quindi ben oltre la maggioranza degli italiani. Mentre l’82,98% della popolazione over 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino.42.136 persone attualmente hanno ricevuto la terza dose.

