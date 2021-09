https://it.sputniknews.com/20210926/giorgia-meloni-sicura-i-veri-no-vax-sono-al-governo-13064212.html

Giorgia Meloni sicura, i veri no-vax sono al governo

Giorgia Meloni sicura, i veri no-vax sono al governo

La leader di Fratelli d'Italia rigetta al mittente l'accusa di essere una no-vax. 26.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-26T19:47+0200

2021-09-26T19:47+0200

2021-09-26T19:47+0200

Giorgia Meloni rivendica il diritto di avere una posizione critica nei confronti dell'uso esteso del green pass, sottolineando che la sua linea è conforme a quella di altri leader europei.La Meloni ha poi evidenziato l'illogicità dell'uso del green pass, esprimendo comprensione per le proteste, ed ha poi accusato l'esecutivo di usare la certificazione verde come "arma di distrazione di massa".Ieri la leader di FdI si trovava a Milano per un comizio elettorale, contemporaneamente ad una manifestazione contro il green pass. Alcuni dimostranti hanno cercato di forzare il cordone di polizia a difesa del comizio elettorale di FdI, ma dopo momenti di tensioni gli agenti sono riusciti a respingerli.

msan.mr Ha ragione la Meloni. Vaccinazione e carta verde sono due cose diverse, e come tali andrebbero trattate. La prima è sanitaria, mentre la seconda è burocratica. Per la prima dovrebbe essere sufficiente un referto sanitario e cioè un certificato di vaccinazione, valido negli accessi, insieme ad un documento di identità, per presa visione. Il secondo invece è un tracciante, che mette il privato nelle tasche del pubblico, tracciandone in codice ogni suo accesso e movimento. 1

marco paradigma La Meloni sbaglia. I veri no vax sono quelli che sanno bene chi ha inventato il covid e chi usa i vaccini per sottomettere i popoli. Il vero no vax è quello che si arma per annichilire questo nemico e i suoi complici. La Meloni è una opportunista cui preme solo la poltrona. Un capo popolo avrebbe già chiamato alla rivolta. 0

