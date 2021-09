https://it.sputniknews.com/20210926/cr7-chiede-di-inserire-i-suoi-piatti-preferiti-nel-menu-del-manchester-united-13066366.html

CR7 chiede di inserire i suoi piatti preferiti nel menù del Manchester United

Il campione portoghese è noto per seguire un regime alimentare sano. È un buongustaio di pesce e frutti di mare: ha persino chiesto agli chef del Manchester... 26.09.2021, Sputnik Italia

In particolare si tratta di due piatti: uno spezzatino di baccalà con uova e polpo. Sebbene il primo ingrediente non abbia causato malcontento tra i compagni di squadra, pochissimi hanno osato mangiare il polpo, poiché lo trovavano troppo esotico.Aggiunge che l'attaccante presta particolare attenzione all'apporto proteico, motivo per cui di solito mangia fette di prosciutto, uova e avocado, mentre gli chef "cercano di aiutarlo aggiungendo un po' del sapore di casa".A fine agosto il fuoriclasse portoghese è ritornato a giocare all'Old Trafford dopo aver lasciato la Juventus prima della scadenza del contratto. L'ex combattente russo Khabib Nurmagomedov, grande amico e tifoso di Ronaldo, ha rivelato che il calciatore si era semplicemente "annoiato in Italia". Si dice che Cristiano guadagnerà circa 25 milioni di sterline (31 milioni €) a stagione.

