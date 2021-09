https://it.sputniknews.com/20210926/ciclista-australiano-ricrea-bambino-della-copertina-di-nevermind-dei-nirvana-usando-gps-13063318.html

Ciclista australiano ricrea bambino della copertina di Nevermind dei Nirvana usando GPS

A differenza del bambino della copertina, il ciclista ha compiuto l’impresa non per raccogliere qualche dollaro, ma per commemorare l'iconico album, che verrà... 26.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-26T18:31+0200

Mentre Spencer Elden, il bambino nudo della copertina dell'album "Nevermind" dei Nirvana a distanza di 30 anni prova a fare causa agli autori della copertina per "sfruttamento sessuale", un ciclista australiano ha trovato un altro modo per commemorare il 30° anniversario della sua uscita: usando la sua bicicletta, un localizzatore GPS e le strade della sua città natale, Adelaide.Pete Stokes ha preso la mappa della città e ha disegnato un percorso di 150 chilometri attraverso le strade della cittadina per ripetere (approssimativamente, anche se ancora facilmente riconoscibile) i contorni del bambino (e della banconota uncinata) della copertina dell'album. Poi si è messo a pedalare a lungo questo percorso, registrando i suoi movimenti tramite un'applicazione di tracciamento GPS, "Strava".Il ciclista 45 enne ammette che i Nirvana hanno un posto nella sua collezione di dischi e ricorda che ha ricevuto il secondo album della band quando aveva solo 14 anni, cioè quando si stava formando il suo "amore per la musica". E così ha scelto le strade di Adelaide per farla diventare una tela per il suo capolavoro commemorativo."Nevermind" dei Nirvana sta attirando nuova attenzione. Da un lato, la Universal Music Enterprises ha annunciato che ristamperà ancora una volta l'album nel suo 30° anniversario. Dall'altro, il ragazzo della copertina, Spencer Elden, ha annunciato ad agosto che farà causa al patrimonio di Cobain e ai membri superstiti del gruppo per aver usato la sua immagine senza il suo consenso e per "sfruttamento sessuale". Elden sostiene di aver subito "danni per tutta la vita" come risultato dell'uso della sua foto nuda da parte della band.

