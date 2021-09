https://it.sputniknews.com/20210926/certificati-di-esenzione-vaccino-covid-19-prorogati-a-chi-spetta-13055965.html

Certificati di esenzione vaccino Covid-19 prorogati, a chi spetta?

Certificati di esenzione vaccino Covid-19 prorogati, a chi spetta?

Il certificato di esenzione alla vaccinazione contro Covid-19 è stato automaticamente prorogato fino al 30 novembre del 2021 da una circolare del Ministero... 26.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-26T16:40+0200

2021-09-26T16:40+0200

2021-09-26T16:40+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/10270177_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_56c37fc4a1af65c6caf7d9aeff7f60f8.jpg

La circolare informa i cittadini che “la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021”, riporta l’Adnkronos.Per chi già possiede la certificazione non ne dovrà richiedere una nuova, perché viene prolungata semplicemente la validità di quella già rilasciata in precedenza.Chi può richiederlaLa certificazione viene rilasciata a chi presenta “specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”. Non basta, quindi, il certificato medico del dottore di famiglia per ottenere l’esenzione ed evitare il vaccino.Per tali persone, tuttavia, l’esenzione significa non essere protetti contro le forme più gravi del coronavirus. Forme contro le quali il vaccino nella stragrande maggioranza dei casi protegge.Chi rilascia il certificatoLa documentazione clinica relativa alla certificazione di esenzione va archiviata, anche in forma cartacea per essere disponibile ai controlli.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia