Ascoli, mamma e figlia morte nel giro di pochi giorni: non vaccinate

Prima è morta la madre di 85 anni e poi la figlia di 59 anni, entrambi, a quanto risulta, non erano vaccinate. 26.09.2021, Sputnik Italia

La vicenda viene raccontata da Il Resto del Carlino e proviene dalla provincia di Ascoli. A quanto pare il contagio si è generato in famiglia. La donna più giovane gestisce con altri familiari un ristorante in Umbria ed è stata infatti ricoverata nell’ospedale di Perugia dove è deceduta.Il sindaco del comune di Acquasanta ha riferito che, secondo le sue informazioni, le due donne non erano vaccinate. Il sindaco della cittadina ha anche confermato che il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro e cioè durante l’attività di ristorazione, e da lì si è diffuso all’interno della famiglia.A quanto risulta dal tracciamento effettuato, ha proseguito il sindaco, non risultano coinvolti e contagiate altre persone esterne al nucleo familiare.Nella cittadina, ha concluso il sindaco di Acquasanta, risultano come positivi soltanto i due familiari posti in isolamento domiciliare.

