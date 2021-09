https://it.sputniknews.com/20210926/al-senato-usa-ricordata-la-necessita-di-contrastare-russia-e-cina-13056971.html

Al Senato Usa ricordata la necessità di contrastare Russia e Cina

Al Senato Usa ricordata la necessità di contrastare Russia e Cina

Il senatore democratico Chris Murphy ha indicato la Cina e la Russia come aree vantaggiose di confronto per gli Stati Uniti. 26.09.2021, Sputnik Italia

Washington dovrebbe concentrarsi nel contrastare le minacce di Mosca e Pechino, è convinto il senatore americano del Partito Democratico Chris Murphy. La corrispondente dichiarazione è stata pubblicata sul suo sito web.Secondo il politico, dopo la guerra in Afghanistan, gli Stati Uniti hanno liberato "molti soldi, risorse umane e intellettuali". Ha esortato a indirizzarli verso quelle aree di scontro che potrebbero essere vantaggiose per la Casa Bianca: Cina e Russia.Nella lotta contro la "minaccia" russa e cinese è particolarmente importante investire nello sviluppo di mezzi diplomatici, e non militari, come sta accadendo ora, ha affermato Murphy. In precedenza il presidente americano Joe Biden, parlando alla 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha annunciato la fine dell'era delle guerre senza fine per gli Stati Uniti. Ha sottolineato che l'uso della forza militare non dovrebbe essere il primo, ma l'ultimo strumento "e non dovrebbe essere la risposta a nessun problema nel mondo". Secondo l'inquilino della Casa Bianca, Washington non cerca una nuova Guerra Fredda e la divisione del mondo in blocchi ed è pronta a collaborare con qualsiasi Paese per risolvere i problemi esistenti.

