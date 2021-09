https://it.sputniknews.com/20210926/afghanistan-di-maio-esclude-riconoscimento-del-governo-dei-talebani-impossibile-13059075.html

Afghanistan, Di Maio esclude riconoscimento del governo dei talebani: "impossibile"

Secondo il titolare della Farnesina, è "impossibile riconoscere" le autorità talebane in Afghanistan. 26.09.2021

Luigi Di Maio ha escluso categoricamente il riconoscimento del governo dei talebani* in Afghanistan.Di Maio ha poi preannunciato a breve un vertice straordinario del G20 sulla situazione in Afghanistan.Il titolare della Farnesina ha poi ricordato l'impegno per gli afghani fuggiti dal Paese, in particolare le donne.Ritiro Usa e Nato dall'Afghanistan e talebani al potereAll'inizio di agosto, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative afghane, riuscendo, il 15 agosto, ad entrare nella capitale Kabul e proclamare, il giorno successivo, la fine della guerra.Nelle ultime due settimane di agosto, dall'aeroporto di Kabul, la cui sicurezza era di responsabilità dei militari americani, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini occidentali e degli afghani che avevano collaborato con gli occidentali. La notte del 31 agosto, gli ultimi soldati statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine alla quasi ventennale presenza militare in Afghanistan. Il 6 settembre, i talebani hanno annunciato che il Panjshir, l'ultima delle 34 province afghane ancora non sotto controllo talebano, era passata sotto il loro controllo, dopo combattimenti con la resistenza locale. Il giorno successivo è stata annunciata dal movimento islamista la formazione del governo ad interim.* L'organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

pipino ipocrita...perche non si preoccupa sto demente dei diritti umani violati in italia...e poi noi abbiamo i terroristi reclutati nelle forze dell'ordine ovvero abbiamo le forze del disordine attivamente impegnate a garantire la libera circolazione del caos e della querra civile....🤑🤑🤑🤑🤑🤑 3

FRANCO E come diceva Toto' "qua lo dico e qua lo nego"! 0

italia

afghanistan

la situazione in afghanistan

italia, talebani, luigi di maio, afghanistan