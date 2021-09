https://it.sputniknews.com/20210926/aborto-dal-cimitero-dei-feti-ai-medici-obiettori-un-sistema-contro-le-donne-13054132.html

Aborto: dal cimitero dei feti ai medici obiettori, un sistema contro le donne

Il 13 settembre è iniziato il processo contro Ama, Asl e l’ospedale San Giovanni sul caso del cimitero dei feti all’interno del Flaminio scoperto un anno fa... 26.09.2021, Sputnik Italia

Spesso le donne che interrompono una gravidanza non vengono informate sul destino del feto. Questo è quanto accaduto a Roma dove al cimitero Flaminio diverse donne hanno trovato una croce con scritto il proprio nome e cognome a distanza di mesi dall’aborto. Com’è regolata la sepoltura dei feti dopo l’aborto negli ospedali? Perché, di fatto, in Italia parlare di aborto è un tabù? Le donne sono davvero libere di abortire senza ostacoli come prevede la legge 194?IL CIMITERO DEI FETI“È una prassi che dal nostro punto di vista è del tutto illegittima e incostituzionale, viola i diritti delle donne interessate a vedere rispettata la riservatezza delle proprie scelte”, racconta a Sputnik Italia l’avvocato Giulia Crivellini, tesoriere di Radicali Italiani, fra le promotrici della campagna “Libera di abortire”.LE RESPONSABILITÀGli enti coinvolti nella triste vicenda sono l’Asl, l’Ama e l’Ospedale San Giovanni. Di chi è la responsabilità di quello che accade al cimitero dei feti all’insaputa delle donne? La ginecologa e presidente di Vita di Donna Onlus Elisabetta Canitano, raggiunta al telefono da Sputnik Italia, sembra avere le idee chiare e non usa mezzi termini:Dal canto loro “Libera di abortire” e Radicali chiedono un intervento del tribunale per l’accertamento dell’illegittimità di tale prassi dal punto di vista della privacy di queste donne, del mancato consenso informato delle stesse e anche della violazione della libertà religiosa delle persone interessate.LE REGOLE ESISTONO O VIGE UN VUOTO NORMATIVO?“Il regolamento datato al 1990 detta l’iter da seguire. Gli enti di riferimento devono procedere solo a seguito di una richiesta esplicita di sepoltura da parte della donna. Si parla a chiare lettere di richiesta della donna, dal suo consenso non si può sfuggire”, spiega l’avvocato Crivellini, sottolineando che il problema non è la sepoltura in sé, ma la modalità della stessa che esclude il consenso delle donne, apponendo loro “una colpevolizzazione, uno stigma”.Nella realtà che cosa avviene? Lo spiega Elisabetta Canitano, la quale negli anni si è battuta a favore delle donne che hanno necessità di interrompere la gravidanza.ABORTO, ANCORA UN TABÙIl tema dell’aborto non viene quasi mai affrontato in Italia nonostante sia un tema fondamentale per la salute delle donne. Secondo la ginecologa Canitano il problema è che in Italia la Chiesa ha progressivamente ripreso il territorio che aveva parzialmente perduto nella sanità e nelle scuole. Questo comporta che la parte politica la quale doveva difendere il diritto all’aborto e la laicità si è ritirata.L’ABORTO E LA CHIESA“L’aborto è un omicidio”, ha dichiarato recentemente Papa Francesco di ritorno da un viaggio Apostolico. La posizione della Chiesa in merito agli aborti è nota a tutti, ma tale pratica è legale in Italia. La Chiesa sta al fianco delle donne che prendono questa scelta drammatica o le esclude? Sputnik Italia l’ha chiesto a Don Stefano Caprio, docente al Pontificio Istituto Orientale di Roma:Sul tema del destino degli embrioni defunti Don Caprio spiega che secondo la Chiesa bisogna portare loro rispetto come si porta ai corpi dei defunti, quindi procedendo ai riti di commemorazione funebre, alla sepoltura e conservazione nei luoghi di culto come i cimiteri. “Non devono essere usati come se fossero scarti per la scienza”.Sul caso del cimitero dei feti al Flaminio Don Caprio ha espresso così la sua opinione:“Anche questo è esagerato. Certamente bisogna rispettare la volontà dei genitori e rispettare l’embrione defunto. Non si seppellisce un defunto senza il coinvolgimento dei genitori. Non è una cosa da usare come propaganda, è una situazione da vivere come relazione umana con tutto il rispetto dovuto”.C’E’ LIBERTÀ DI ABORTIRE IN ITALIA?Secondo l’avvocato Giulia Crivellini a 43 anni dall’entrata in vigore della legge 194 che regolamenta il diritto all’aborto in Italia, al giorno d’oggi migliaia di donne non sono libere di decidere autonomamente di accedere in sicurezza all’interruzione volontaria di gravidanza. Un tema importante che sicuramente ostacola l’accesso agli aborti è la presenza massiccia di medici obiettori di coscienza sul territorio: molte donne sono costrette a andare all’estero per poter abortire, altre ricorrono all’aborto clandestino. A tal riguardo la ginecologa Canitano pone l’accento non sui singoli medici obiettori, ma su un intero sistema sbagliato. “La tendenza - continua la ginecologa - è di dare i primariati dei nostri ospedali laici ai ginecologi provenienti dal Gemelli e dal Campus Biomedico. Al San Camillo c’è una primaria che viene dal Gemelli, al San Giovanni c’è un primario dal Gemelli, al Policlinico dei Castelli c’è un primario che viene dal Gemelli. Il vero problema è questo: un medico che non accetta di applicare una legge dello Stato perché dovrebbe fare il primario? Fra gli obiettivi che diamo ai primari non c’è la 194. Abbiamo primari obiettori negli ospedali laici”.L’APPELLO DELLE DONNEL’avvocato Crivellini ha illustrato nell’intervista a Sputnik l’appello di “Libera di abortire” al Ministero della Salute:“A Zingaretti basterebbe fare una circolare nella quale si dicesse a tutti gli ospedali che fanno aborti terapeutici di utilizzare un modulo obbligatorio da consegnare alla donna. Nel modulo va scritto: Gentile signora, desidera che mandiamo il prodotto abortivo a smaltimento ospedaliero? Desidera seppellirlo lei? Desidera che glielo seppelliamo noi? Metta una crocetta”. Basta, il problema sarebbe risolto.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

