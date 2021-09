https://it.sputniknews.com/20210926/13062665.html

L'Italia vince i Mondiali di Pasticceria

Lorenzo Puca, Massimo Pica e Andrea Restuccia guidati dal "tecnico" Alessandro Dalmasso hanno vinto il terzo titolo mondiale per l'Italia su dodici mondiali... 26.09.2021, Sputnik Italia

Si sa, dopo un pasto succulento la tradizione vuole anche un dessert. Così, dopo un anno indimenticabile (in tutti i sensi) per l'Italia, abbiamo vinto anche questo Mondiale di Pasticceria, grazie ai ragazzi del team azzurro. Lo riporta la Repubblica.È la terza volta dal 1997 per la nostra nazionale.La loro creazione non è certo una cosa banale, dato che si tratta di una scultura di zucchero di 165 cm di altezza, scolpita a regola d'arte, corredata da una pièce della stessa altezza al cioccolato.Hanno superato le altre dieci squadre in campo, davanti a Giappone e Francia, portando alla vetta la posizione della pasticceria italiana nel mondo.Nel 2019 l'Italia aveva strappato un terzo posto. Ora è prima.Svizzera che si aggiudica il premio alla sostenibilità e Cile quello per lo spirito di squadra. Nel dettaglio i nostri campioni sono:Lorenzo Puca, il capitano, e lo scultore.Andrea Restuccia, esperto di sculture di ghiaccio ad aiutare il capitano nell'opera. ( A regolamento quest'anno non vi era la sua disciplina, quella delle sculture di ghiaccio, si è messo così allo zucchero).Massimo Pica, new entry milanese, mago del cioccolato. Allenatore-preparatore tecnico e guida Alessandro Dalmasso, presidente del Club della Coupe du Monde de la Pâtisserie, Selezione Italia.Per questa speciale e importante categoria è stata creata una giuria ad hoc, composta da cinque pastry chef e tre chef: Sébastien Vauxion, Brandon Dehan, Jordi Roca, Eunji Lee, Glenn Viel, Sang Hoon Degeimbre, Dominique Crenn e l’italiano Giuseppe Amato del ristorante La Pergola di Roma (tre stelle Michelin).Il nostro team ha creato i propri dolci-opere d'arte in meno di dieci ore. Il Mondiale dal 1987 si svolge al salone della ristorazione di Lione, il Sirah, e per l’Italia questo è il terzo titolo dopo i successi del 1997 e del 2015 quando alla guida degli azzurri vi era Iginio Massari.Caratteristica importante di questa edizione è stato il focus sulla sostenibilità: vietati additivi, coloranti, il tanto usato, e famoso, biossido di titanio, e le polveri glitter.Dolci quindi sì capolavori, in tutti sensi, ma anche sicuri per la salute e sostenibili.Bravi campioni!

