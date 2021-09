In video le "avventure" di Putin e Shoigu nella taiga siberiana

https://it.sputniknews.com/20210926/13051556.html

Pubblicato il reportage sulle vacanze del presidente russo Vladimir Putin e del ministro della Difesa Sergey Shoigu in Siberia. 26.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha trascorso la notte in tenda durante le sue vacanze in Siberia.L'ufficio stampa del Cremlino ha distribuito foto e video dopo la breve vacanza del capo di Stato.Per la seconda volta, il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha accompagnato il presidente russo in vacanza.Durante la vacanza Putin e Shoigu hanno visitato la riserva naturale Sayano-Shushensky, il cui direttore Gennady Kiselev ha mostrato al presidente una tana di orsi.Secondo Kiselev, in questa zona vivono circa 600 orsi. Inoltre, a Putin sono state mostrate le riprese delle "video-trappole", che hanno catturato l'immagine di alcuni cuccioli di leopardo delle nevi e dell'orso a caccia di stambecco.Il capo di Stato ha poi fatto un giro lungo il fiume in barca con lui stesso al timone.Il leader russo sceglie spesso la taiga per le vacanze. In questi viaggi lo accompagna Shoigu.Avevano fatto insieme una vacanza allo stesso modo, nella taiga di Tuva, a metà marzo di quest'anno.Infine Putin e Shoigu hanno guidato un veicolo fuoristrada ed hanno fatto una camminata.

