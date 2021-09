https://it.sputniknews.com/20210925/somalia-esplode-autobomba-vicino-al-palazzo-presidenziale-8-morti-13042670.html

Somalia: esplode autobomba vicino al palazzo presidenziale, 8 morti

Somalia: esplode autobomba vicino al palazzo presidenziale, 8 morti

L'attacco terroristico è stato rivendicato dai terroristi di al-Shabaab. 25.09.2021, Sputnik Italia

Un'esplosione è avvenuta sabato a un incrocio nella capitale somala, vicino al palazzo presidenziale.Successivamente, le fonti ufficiali hanno confermato che il numero di vittime causate dall'esplosione era salito a otto.Secondo i primi rapporti, al-Shabaab* avrebbe rivendicato l'attentato terroristico avvenuto nella capitale somala.*Gruppo terroristico con sede in Somalia strettamente legato ad al-Qaeda, un'organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri stati.

