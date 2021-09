https://it.sputniknews.com/20210925/sileri-inevitabile-introdurre-la-quarantena-ridotta-nelle-scuole-ci-stiamo-lavorando-13039166.html

Sileri: “Inevitabile introdurre la quarantena ridotta nelle scuole, ci stiamo lavorando”

E sull’aumento della capienza degli eventi, su cui il mondo dello spettacolo ha lanciato una petizione, il sottosegretario alla Salute dice che i “tempi sono... 25.09.2021, Sputnik Italia

Quarantena ridotta a scuola, soltanto per i compagni di banco, se i test sono negativi per tutti, è un’ipotesi “inevitabile” per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.Il sottosegretario, intervenendo a SkyTg24, ha anche aggiunto che una decisione si potrà fare tra meno di un mese: “Direi che, sulla scuola, già tra due/tre settimane potremo fare un punto, intorno al 10 di ottobre".Lo spettacolo chiede il 100%Il sottosegretario risponde anche alla pressante richiesta da parte del mondo dello spettacolo per la ripresa degli eventi con la capienza massima.Un tema su cui ieri la Siae e l’associazione degli organizzatori hanno puntato il faro ed è stata lanciata anche una petizione.Per Sileri, “i tempi sono maturi per un aumento della capienza agli eventi. Ma dovrà essere fatto in modo graduale e specifico".La prossima settimana, ha annunciato il sottosegretario, ci sarà una riunione del Cts sul tema.E aggiunge che "sul concerto, dove maggiore può essere il rischio, servono ovviamente delle garanzie maggiori".

Zecca Comunista Allora, Sileri, ti spiego come sono andate le cose anno scorso. Il bambino con genitori Covid andava a scuola tranquilamente. Poi quando comincia a sentirsi male viene sospeso ed aspetta per giorni che gli viene fatto il tampone. Poi aspetta ulteriori giorni il risultato. E poi la preside aspetta per ulteriori giorni la comunicazione ufficiale dal Asp. E tutti sti giorni I compagni continuano di andare a scuola. Poi quando finalmente il ciclo si chiude la classe si manda in quarantena per 2 gg e certe volte manco perché ormai sono passate 2 settimane da quando manca il bambino. Ora mi chiedo, Sileri, cosa hai da ridurre?... Che politici Italiani non sono altro che comercianti non è la novita'. Che gente non si mette piu' a seguire I loro raggionamenti neanche è la novita'. È quindi, Sileri, risparmia il fiato. Ti servira'. 0

msan.mr In quarantena ci deve andare solo il bambino. Gli altri compagni, compreso quello di banco, vanno solo seguiti con il salivare. 0

