Ritiro USA dall'Afghanistan, i Repubblicani invocano l'impeachment di Joe Biden al Congresso

Al capo dello stato americano vengono rimproverate le modalità di ritiro dei soldati americani dall'Afghanistan. 25.09.2021, Sputnik Italia

La repubblicana Lauren Boebert, membro della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha chiesto l'impeachment per il presidente Joe Biden, adducendo come motivazione gli errori commessi dall'amministrazione nel ritiro delle truppe USA dall'Afghanistan.La Boebert ha osservato che, al momento del ritiro delle truppe dall'Afghanistan, sono state lasciate in mano ai talebani* attrezzature estremamente costose e non ci sono state indagini o dimissioni in seguito a tali azioni.Le accuse del membro della Camera si estendono anche al vicepresidente Kamala Harris. Secondo la Bobert, infatti, la Harris avrebbe dovuto farsi avanti per chiedere la rimozione di Biden dall'incarico. L'indecisione e l'incompetenza del presidente degli Stati Uniti, afferma ancora la Boebert, sono costate la vita agli americani in Afghanistan.Quello della 34enne repubblicana non è il primo appello alle dimissioni di Biden, dopo il frettoloso ritiro dall'Afghanistan.Tuttavia, le possibilità che l'impeachment passi effettivamente restano molto basse, dal momento che i democratici detengono la maggioranza alla Camera dei Deputati.Il ritiro statunitense dall'AfghanistanAll'inizio di agosto, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative in Afghanistan. I talebani sono entrati nella capitale Kabul il 15 agosto, dove hanno preso il controllo del palazzo presidenziale, e il 16 agosto hanno annunciato la fine della guerra in Afghanistan.In seguito a tali eventi, gli USA e i Paesi alleati hanno organizzato un frettoloso ritiro dal Paese che si è concluso la notte del 31 agosto, quando i militari statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine ad una presenza militare durata per vent'anni.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri stati

la situazione in afghanistan

