Renzi a Palermo: "Mi danno per morto da anni, ma sono sempre qui"

Renzi a Palermo: "Mi danno per morto da anni, ma sono sempre qui"

Al culmine del tour siciliano di presentazione del suo ultimo libro, il leader di Italia viva attacca il "bipopulismo" di Salvini e M5S. Su Draghi: Garanzia... 25.09.2021, Sputnik Italia

Matteo Renzi da Palermo, principale tappa del tour siciliano di promozione al suo ultimo libro Controcorrente, proclama il fallimento del "bipopulismo" di Salvini e del M5S, cha apre "un'autostrada" alle forze politiche di centro.Nel suo libro, il leader di Italia viva, racconta dal suo punto di vista le vicende che hanno costellato la politica italiana e non solo.La fine del "bipopulismo""Controcorrente è un libro che racconta di come abbiamo mandato a casa il Movimento 5 Stelle per portare Mario Draghi. È stata una cosa difficile da fare, ma oggi tutti stanno apprezzando il fatto che l’Italia è più forte di otto mesi fa”, sottolinea.Dopo la fine di quello che definisce il "bipopulismo" degli "estremisti del Pd e 5S da una parte e no green pass dall’altra, "noi abbiamo uno spazio ampio che va oltre Italia viva", prosegue.Draghi: Colle o Palazzo Chigi?Disco verde di Matteo Renzi a Mario Draghi, sia al Quirinale, come successore di Sergio Mattarella, che a Palazzo Chigi.Elezione del Presidente della Repubblica"Vorrei che il Presidente della Repubblica fosse eletto con la più larga maggioranza possibile. Io vorrei che lo votasse anche la Meloni, l'importante è che non lo scelga lei", aggiunge. Il presidente Sergio Mattarella è in conclusione del suo mandato, che scadrà a febbraio 2022. Ha dichiarato di non volere un secondo incarico al Quirinale.

Irina Derefko Non fisicamente anche se non verserei una lacrima ma politicamente, a chi la vuole dare a bere? Se arriva al 3% è una manna e mi vorrei confrontare con uno di questi dementi che lo vota per capire quale droga usi. 0

Selenio ......QUANDO UNO NON MANTIENE LE PROMESSE .......... 0

italia